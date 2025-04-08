Ormanda ateş yakan şüpheli tutuklandı

Olay, 6 Nisan günü saat 10.00 civarında Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde meydana geldi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda ateş yakan Özkan Metehan Güven’i tespit etti.
Ekiplerin uyarısına kulak asmayan Güven, ormandan çıkmayı reddedince durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Orman görevlileri ateşi söndürürken, Güven bölgeden uzaklaştı.
Daha sonra 45 Sokak’ta bulunan terk edilmiş bir binaya girdiği saptanan Güven, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Güven, mahkemece “Orman Kanunu” uyarınca işlenen suçlar nedeniyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.