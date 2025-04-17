Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor

BİNGÖL'DEN ARKADAŞ GELDİ

12 Nisan’da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur’ ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey’deki ayı barınağında bakıma alındı.