Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor

Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor
Düzenleme: Kaynak: DHA

Karabük ve Bingöl’de ormanda bulunarak Bursa’daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

1/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 1

Karabük’ün Yenice ilçesinde 20 Mart’ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayıya, arım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi.

2/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 2

İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki ayı barınağına getirildi.

3/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 3

Burada bakıma alınan, ‘Bulut’ adı verilen yavrunun, ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

4/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 4

BİNGÖL'DEN ARKADAŞ GELDİ

12 Nisan’da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur’ ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey’deki ayı barınağında bakıma alındı.

5/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 5

GÜNDE 6 KEZ ÖZEL GIDALAR VE VİTAMİN TAKVİYESİ İLE BESLENİYORLAR

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen ve isimleri personel tarafından verilen bozayılara barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor.

6/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 6

‘Bulut’ ile ‘Yağmur, 73 ayıya ev sahipliği yapan Ovakorusu Ayı Barınağı’nda günde 6 kez laktozsuz süt, kefir, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor.

7/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 7

Yavru ayıların barınakta özel bölümdeki bakımlarının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayılar, bakımlarının ardından bahçe kısmına alınacak.

8/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 8
9/9
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor 9
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dönerde böcek, tatlıda skandal! Mide bulandıran görüntüler
Dönerde böcek, tatlıda skandal! Mide bulandıran görüntüler
Bordo Berelilerden dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat! Onlar her şart ve koşulda göreve hazırlar…
Bordo Berelilerden dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat!
İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi…
İstanbul Boğazı gelinlik giydi!
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğuna son veda
Yangın faciasında hayatını kaybedenlere son veda
Erzurum'da buz tutmuş havuzda paten keyfi
Buz tutmuş havuzda paten keyfi