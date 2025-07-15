Ormanda feci ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

Sabah saatlerinde evden atıyla odun toplamak için ormana giden Yunus Çelik, akşam dönmeyince ailesi endişelendi. Telefonla ulaşamayan ailesi jandarmaya haber verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve köylülerin ormandaki aramalarında Çelik, köye 1 kilometre mesafede kestiği kayın ağacının altında hareketsiz bulundu.

Kestiği ağacın altında can verdi

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Pazarcılar devrilen ağacın altında kaldı