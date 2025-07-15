Ormanda feci ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ormanda feci ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

BARTIN'da odun toplamak için gittiği ormanda kestiği ağacın altında kalan 56 yaşındaki Yunus Çelik hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evden atıyla odun toplamak için ormana giden Yunus Çelik, akşam dönmeyince ailesi endişelendi. Telefonla ulaşamayan ailesi jandarmaya haber verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve köylülerin ormandaki aramalarında Çelik, köye 1 kilometre mesafede kestiği kayın ağacının altında hareketsiz bulundu.

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Sağlık ekiplerinin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ormanda feci ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

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Ormanda feci ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı!

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