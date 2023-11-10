Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı

Zonguldak’ta yol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yanmış 50’li yaşlarda erkeğe ait ceset bulundu. Güvenlik güçleri cinayet üzerinde dururken, ölen kişinin kimliği araştırılıyor.

KAYNAK: DHA
Ormanda yanmış erkek cesedi bulundu. Ayak izlerinin kalıbı çıkarıldı

Olay, öğle saatlerinde Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 50’li yaşlarda erkeğe ait olduğu belirlenirken, kimliği ise tespit edilemedi. Jandarma ve polis tarafından yapılan ortak incelemede, ölen kişinin benzin dökülerek yandığı saptandı.

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AYAK İZLERİNİN KALIBI ÇIKARILDI



Cinayet ihtimali üzerinde duran ekipler, çevredeki cam şişe, sigara izmariti gibi tüm delil unsurlarını toplarken, aynı zamanda toprak zemindeki ayak izleri de incelenip, kalıbı çıkarıldı. Cenaze aracına alınan ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ölümün olay yerinde mi yoksa başka yerde mi olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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