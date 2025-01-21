Ormandaki vahşette yeni gelişme! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın cinayet zanlısı arkadaşı Ö.Ö., tutuklandı.

İznik'in kırsal Tacir Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık'ın cenazesi, Tacir Mahallesi'nde defnedildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.

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Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, "Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım" dediği öğrenildi.

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Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ö.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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