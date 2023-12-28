Ormandan bedavaya toplayıp ayda 90 bin TL kazanıyor. Günde sadece 4 saat çalışıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya, tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürüyor. Kaya, Kaya, ormanda yetişen mantarları toplayıp satıyor.

Kızılca mantarı olarak bilinen ve bölgeden bölgeye ismi; kanlıca, kızılca, çıntar ve kızıl mantar olarak bilinen mantar çeşidini, kilosunu 100 TL’den satan Kaya, günlük 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç elde ediyor.

"GÜNDE 3-5 BİN TL KAZANIYORUM"

Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç sağladığını ifade eden Kaya, “Günlük 30-50 kilo mantar topluyorum. Bölgemizde kızılca mantarı olarak bilinen bu mantarları, müşterilerimize ve köy halkına kilosunu 100 TL’den satıyorum. Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para kazanıyorum” diye konuştu.

"KIZILCA MANTARI ÇOK SEVİLİYOR"

Kaya, “Kızılca mantarı, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor. Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.