Orman'dan Çebi'ye olay yanıt: Kendisi Beşiktaş’ı bitirme operasyonuydu

Beşiktaş’ın eski başkanları Ahmet Nur Çebi ile Fikret Orman arasındaki kavga son Divan Kurulu toplantısına taşındı. Toplantıda konuşan Çebi, Orman’a kumpas kurulmadığını belirterek “ Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirleri temlikliydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş.' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur” dedi.

FİKRET ORMAN’DAN YANIT GELDİ

Çebi’nin Divan Kurulu toplantısındaki sözlerine Fikret Orman’dan yanıt geldi. Orman, Radyo Gol’de katıldığı yanıtta Çebi’nin Beşiktaş’ı bitirme projesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ahmet'in özelliği şu, hep acınacak halde. O en iyisini yaptı ama sevilmiyor. Benim yönetimimde çalışırken karşımda hep kuzu gibiydi. Kaale alınacak bir adam değil. Kendisi Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu. Geldi Beşiktaş'a çok büyük zararlar verdi. Biriyle röportaja bile gidemiyor. Kimse seni davet etmiyor. Beşiktaş senden kurtuldu ya. Şimdi Hasan Arat'ın başarısızlığını kendi başarına çevirmeye çalışıyorsun. Beşiktaş'ın yakasından düş. Borcu indirdim diyor. Borcu indirebilmen için geliri artırman lazım. Yalanlarla milleti ikna etmeye çalışıyor. Bıraksın Beşiktaş'ı."

SERDAL ADALI’YA DESTEK

Beşiktaş eski Başkanı Orman ayrıca Serdal Adalı’nın Beşiktaş üzerindeki ölü toprağını attığını belirterek Adalı’nın Mayıs ayındaki kongrede tek aday olması gerektiğinin altını çizdi.

Orman, Hasan Arat dönemi ile ilgili ise "Ben son dönemde Hasan Arat'ın istifa edip gideceğini anladım! Bırakmasın diye 'Kimse sana dokunamaz, seni destekliyoruz. Sen işini yap, sakın bırakıp gitme.' dedim. Şimdi onu çevirip 'Fikret Orman, Hasan Arat'ın hamisiydi!' diyorlar. Kimse bunları yemez” şeklinde konuştu.