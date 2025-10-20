Bolu’da son yağışlarla ormanlarda bollaşan kanlıca mantarı, vatandaşların geçim kaynağı oldu. İhsaniye Mahallesi’ndeki halk pazarında, ormandan toplanan mantarlar satışa sunuldu. Kilosu 400 TL’den alıcı bulan kanlıca mantarı, pazarda en çok rağbet gören ürün oldu.

Diğer türler arasında söbelen 250 TL, ağaç mantarı 200 TL, karemel kadunu 250 TL, kokulu mantar 150 TL, mıntırık 300 TL ve kayışkıran 150 TL’den satıldı. Çukurören köyünden Hamide Çetinkaya, yağmur ve sıcak havanın mantar verimini artırdığını belirtti.

“Kanlıca çok tercih ediliyor, ama benim favorim nadir bulunan kara malgudun,” dedi. Mantar toplamanın zahmetli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, bu işin köy ekonomisine katkı sağladığını ekledi.