Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı için düzenlenen eylemler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından haklarında dava açılan Ferah Gümüş ile Güven Göknar’ın yargılanmasına Milas 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme, sanıkların "hakaret" suçundan beraatlerine, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 5'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. Ancak verilen ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Güven Göknar’ın başka bir davadan hükmü bulunması nedeniyle istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan avukat Ramazan Akkaya şunları kaydetti:

"Yargılamanın ilk aşaması bitti. İlk aşamasında görevi yaptırmamak için direnme suçundan müvekkilimiz ceza aldı. Kamu görevlisine hakaret suçundan ise beraat kararı aldı. Şu anda hukuki süreç bitmiş değil, bölge adliye mahkemesine taşıyacağız. Avukatlar olarak ağacın, böceğin, kuşun avukatları olan Akbelen direnişçilerini savunmaktan geri durmayacağız. Hukukun gereği yerine getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

"YAŞAM ALANI KÖYLÜLERE AİTTİR"

Güven Göknar ise şöyle konuştu:

"Akbelen'de yaşam alanı köylülere aittir. Oradaki ormanlar kuşların, hayvanların, böceklerin yaşam alanıdır. Bizim davamızdan çok orada kesilen ağaçlara üzülüyoruz biz. Biz doğayı korumaya, Akbelen'i korumaya devam edeceğiz. Aldığımız ceza bunu engellemeyecektir. Orada Zehra nenemiz şiddet gördü. 85 yaşındaki insan o ağaca sarılarak gaz yedi. Biz davacı olacağımız yerde yargılanır duruma geldik. Buna üzülüyorum. Ama biz hem onların çocuklarına hem bizlerin çocuklarına geleceğe bir miras bırakıyoruz."

"ASLI OLMAMASINA RAĞMEN BEŞ AY CEZA VERDİLER"

Ferah Gümüş ise şunları vurguladı:

"Söylemediğimiz sözlerden, yapmadığımız davranışlardan dolayı hakaret suçundan beraat ettik, direnme suçundan beş ay ceza aldık. Aslı olmamasına rağmen beş ay ceza verdiler. Bizim suçumuz havamızı, suyumuzu ve toprağımızı savunmak. Bizim suçumuz doğamızı korumaktır. Bizim başka da bir suçumuz yoktur. Eğer bu bir suçsa da biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz ve daha gür bir sesle söylemeye devam edeceğiz. Akbelen'i."