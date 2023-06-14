Ormanın hayaleti Vaşağın dağ keçilerine saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Dağ keçileri ve Vaşak...Milli Parklar Genel Müdürlüğü ormana foto kapan kurdu. Vaşağın fotoğrafının çekilmesi zor ama o fotokapanlar Türkiye'deki beş kedi türündün biri olan Vaşağın dağ keçilerine saldırdığı anları görüntüledi.

Ormanın hayaleti Vaşağın dağ keçilerine saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Ormanlarda, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu fotokapanlarla belgeselleri aratmayan görüntüler. Yaban keçilerinin otladığı alanda bir anda hareketlenme yaşandı. Dağ keçileri kaçışmaya başladı.

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Dağ keçilerinin kaçışma nedeni bir süre sonra ortaya çıktı. Türkiye'de bulunan beş kedi türünden biri olan Vaşak avlanmaya çıkmıştı. Karla kaplı alanda vaşak dağ keçilerini yakalamak için atak yapmıştı. Ancak başarılı olamadı.

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İşte bu anlar Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu foto kapanlarca kaydedildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya sayfasında yapılan açıklamada şöyle denildi

"Korunan Alanlarımızda belgeselleri aratmayan görüntüler Yaban keçisi sürüsünün otladığı alanda Vaşak avlanma sahnesi görüntülendi. Korunan alanlarımıza yerleştirdiğimiz fotokapanlar sayesinde yaban hayatı sakinlerini doğal yaşam alanlarında gözlemliyor ve titizlikle koruyoruz."

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