Ormanın hayaleti Vaşağın dağ keçilerine saldırdığı anlar böyle görüntülendi

Dağ keçileri ve Vaşak...Milli Parklar Genel Müdürlüğü ormana foto kapan kurdu. Vaşağın fotoğrafının çekilmesi zor ama o fotokapanlar Türkiye'deki beş kedi türündün biri olan Vaşağın dağ keçilerine saldırdığı anları görüntüledi.