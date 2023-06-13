Ormanın hayaleti vaşak böyle görüntülendi

Türkiye'de yaşayan kedi cinslerinden biri olan hayalet Vaşak doğada böyle görüntülendi. Doğada gözlenmesi zor olan Vaşak'ın fotoğrafı çekildi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosya medya paylaşımında şöyle denildi:

"14. Bölge Müdürlüğümüze bağlı, alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında ülkemizde yaşayan beş kedi türünden biri olan Vaşak görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanını almıştır. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavsan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslenir."