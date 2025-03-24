Ormanın önemi öğrencilere anlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ormanın önemi öğrencilere anlatıldı

Zonguldak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında, Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gümeli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrencilere ormanların önemi, doğanın korunması, çocukların ormanlar hakkında merak edebileceği konular ve ormanın yararları anlatıldı.

Etkinlikte, genç nesillere doğa bilincini aşılamak amacıyla bilgiler verildi ve öğrencilere fidan hediye edildi.

Orman haftası kapsamında, Gümeli Beldesi merkezinde vatandaşlara gelir getirici ağaç türlerinden, toplamda 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Badem, ceviz, kestane, fıstıkçamı ve kuşburnu türlerinden verilen fidanlar, doğaya katkı sağlamak amacıyla dağıtıldı.

Ormanın önemi öğrencilere anlatıldı

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