Ormanın önemi öğrencilere anlatıldı

Öğrencilere ormanların önemi, doğanın korunması, çocukların ormanlar hakkında merak edebileceği konular ve ormanın yararları anlatıldı.
Etkinlikte, genç nesillere doğa bilincini aşılamak amacıyla bilgiler verildi ve öğrencilere fidan hediye edildi.
Orman haftası kapsamında, Gümeli Beldesi merkezinde vatandaşlara gelir getirici ağaç türlerinden, toplamda 3 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Badem, ceviz, kestane, fıstıkçamı ve kuşburnu türlerinden verilen fidanlar, doğaya katkı sağlamak amacıyla dağıtıldı.