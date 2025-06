Ormanlar alev alev yanıyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

İlk andan itibaren tüm ekiplerin olay yerinde müdahalesini sürdürdüğünü belirten Sözer, "Özellikle de Orman Bölge, AFAD, kolluk birimlerimizle beraber olay yerine geldik. Tabii şu an itibarıyla can ve mal kaybımız yok. Bu da bizim için çok sevindirici bir olay. Tedbiren etkilenme ihtimali olan yaklaşık 10 yerleşim yerindeki vatandaşlarımızı hayvanlarıyla güvenli alanlara naklettik. Şu an ilçe merkezimizde zaten yurtlarımız, konaklama alanlarımız mevcut vatandaşlarımızı orada misafir ediyoruz. Hayvanları da boş besi alanlarımıza ve hayvan barınaklarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Yaklaşık 300 vatandaş ile bu kişilere ait 500'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara naklettiklerini dile getiren Sözer, "Çoğu vatandaşlarımız akrabalarında ve bulunduğu ikinci evlerde ve devamında da bizim ilçe merkezimizde, yurtlarımızda istedikleri gibi barınabilirler. İaşelerini hazırladık. Vatandaşlarımız da umutlu ama bir an önce yangının söndürülmesi ve evlerine bir an önce tekrardan geri dönmesi için sabırsızlıkla bekliyorlar. Şu an vatandaşlarımız açısından konaklama, iaşe ve güvenli alanlara nakledilme konusunda hiçbir problemimiz yok" diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI KORKUNÇ RAKAMI AÇIKLADI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınları ile ilgili korkunç rakamı açıkladı. Bakan Yumaklı sadece 1 günde 67 yangının çıktığını ve bu yangınlardan 4’üne müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Yumaklı, kuraklık, sel ve sıcaklık değişimi gibi her problemin baş edilmesi gereken yeni sorunlar oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden yoğun bir şekilde etkileneceğini her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde hepimizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz ama burada çok önemli bir gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, insan faktörü. Bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil, maalesef acı bir tablo. 1 Ocak 2025'ten itibaren bugüne kadar 1089 yangın çıktı Türkiye'de. Bu yangınlarda 1823 hektar alanımızı kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil, bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaybettik. Bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı."

Yumaklı, bu yangınların sebeplerinden bazılarının anız yakılması, bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi ve kontrol dışı faaliyetler olduğunu anlattı.