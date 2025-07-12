Ormanlar yeniden doğuyor: Geyve’de fidan mesaisi başladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangınlarının ardından, küle dönen alanlarda umut yeniden filizleniyor.

Kayaboğazı ve Soğuksu Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında etkili olan yangınların ardından, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği başlattı. Yangının ardından Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, İşletme Şefleri ve Şube Mühendisleri koordinesinde "dikili damga ekipleri" oluşturarak, yanan alanların tekrar ormana dönüşmesi için çalışmalara hız verdi. Ekipler, titizlikle yürütülen arazi tarama ve planlama faaliyetlerinin ardından, toprağı yeniden fidana hazırlamaya başladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Kayaboğazı ve Soğuksu Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında meydana gelen orman yangınlarının ardından, yeşil vatan yeniden hayat buluyor. İşletme Şefleri ve Şube Mühendisleri başkanlığında oluşturulan dikili damga ekipleri, sahada büyük bir özveriyle çalışarak, yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için ilk adımları atıyor. Yanan her fidanda umut yeşertiyor, her damgada doğayı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeşil Vatan için durmadan, yılmadan çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.