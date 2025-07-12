Ormanlara giriş o tarihlere kadar yasak!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ormanlara giriş o tarihlere kadar yasak!

Ardahan Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kent geneli bazı kararlar alındı.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arası yasaklandığı belirtilen açıklamada, "14 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında Ardahan Millet Ormanı, Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle Orman Parkı, Cakırüzüm Orman Parkı, Köprülü Orman Parkı, Çıldır Orman Parkı, Hanak Orman Parkı, Damal Orman Parkı ve Posof Orman Parkı'na da saat 20.00 ile 08.00 arası girişler yasaklandı" denildi.

Ormanlara giriş o tarihlere kadar yasak!

Ormanlara giriş o tarihlere kadar yasak!

Son Haberler
Kalp yetersizliğine karşı lezzetli kalkan! Bilimle kanıtlandı
Kalp yetersizliğine karşı lezzetli kalkan! Bilimle kanıtlandı
Transferde Fenerbahçe Milan'ı yendi
Transferde Fenerbahçe Milan'ı yendi
Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!
Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!
Hindistan’daki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı: 270 kişi hayatını kaybetmişti
Hindistan’daki uçak kazasının ön raporu ortaya çıktı: 270 kişi hayatını kaybetmişti
18 yaş altında estetik alarmı! İnternet tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı
18 yaş altında estetik alarmı! İnternet tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı