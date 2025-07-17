Ormanları koruma hamlesi

Bozdoğan Belediyesi, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı farkındalık oluşturmak ve muhtemel yangınlara ilk müdahalenin hızla yapılabilmesini sağlamak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye ekipleri, ormanlık alanlar ve yol kenarlarına uyarıcı tabelalar eşliğinde 200 adet damacana su yerleştirdi.

Çalışma sayesinde vatandaşların yangın başlangıcında ellerinin altında kullanılabilir su bulundurması ve olaya hızlıca müdahale edebilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu uygulama, toplumda yangınlarla mücadele konusunda duyarlılığı artırmayı da amaçlıyor.

BAŞKAN GALİP ÖZEL: "ORMANLARIMIZ HEPİMİZİN ORTAK MİRASIDIR"

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yapılan çalışmanın hem önleyici bir tedbir hem de farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ormanlarımız hepimizin ortak mirası geleceğimizdir. Özellikle yaz mevsiminde küçük bir ihmal büyük felaketlere yol açabiliyor. Bu nedenle biz de hem yangınlara karşı hızlı bir ilk müdahale yapılabilmesi hem de vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşması adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. İlçemizdeki orman ve arazi yolları boyunca 200 adet damacana su yerleştirdik. Bu sular, bir yangın anında ilk müdahale amacıyla kullanılmak üzere hazır bulunuyor"

"Damacanaları koruyun, suyu israf etmeyin"

Başkan Özel, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Vatandaşlarımızdan bu damacanalara sahip çıkmalarını, yerlerini korumalarını ve gereksiz yere suyu boşa harcamamalarını rica ediyoruz. Yangınla mücadelede hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Herkesin ormanlık alanlarda daha dikkatli olmasını, sigara izmaritlerini rastgele atmamasını, cam şişe gibi güneş ışığını yoğunlaştırabilecek maddeleri doğaya bırakmamasını istiyoruz. Şüpheli bir duman veya yangın başlangıcı fark edildiğinde ise zaman kaybetmeden Alo 177 veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmelidir" ifadelerini kullandı.