Ormanları kurtaran tuzak: Avı başladı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü, kuraklık ve artan sıcaklıkların etkisiyle birlikte orman sağlığını tehdit eden zararlılara karşı mücadelesini sürdürüyor. Özellikle, Gökmentepe, Uluçay ve Mudurnu Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk sahasında yaklaşık 500 hektar orman alanı kapsayan bölgede sık görülen On İki Dişli Çam Kabuk Böceği, çam ağaçlarının kabuk dokusunun altına girerek besleniyor. Ağaçların su ile besin taşıma sistemini bozarak kurumasına sebep oluyor. Bu tehlikeli böceğe karşı önlem alan orman yetkilileri, "Feromon Tuzağı Asılması" yöntemi uyguluyor. Bu yöntemle, ormanlık alanlara yerleştirilen feromon tuzakları sayesinde ergin böcekler yakalanarak imha ediliyor. Böylece böcek popülasyonu doğal dengeyi bozmadan azaltılıyor.

Yetkililer, ağaçlarda kurumaya neden olan bu zararlılarla mücadele çalışmalarının yıl sonuna kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.