Ormanlarımız da bizler de yanıyoruz

Orman yangınlarına önlem almayarak yanıyoruz.

Külliye’nin uçak filosu varken, yangınlarla mücadelede gece uçuş imkanı olmayan yetersiz uçak ve helikopter olmamasının acısıyla yanıyoruz,

Ormanlarımız için İHA’larla yangın ihbar sistemi kurmadığımızdan yanıyoruz.

İlaveten;

Siyasi yargı kararlarıyla yanıyoruz,

Siyasi RTÜK kararlarıyla yanıyoruz,

Özgür Medya’ya ve gazetecilere yapılan yargı baskıları ve saldırılarla yanıyoruz,

Sınav sorularının çalınması ile yanıyoruz,

Emeklileri fakirleştirerek yanıyoruz,

Asgari ücretlilere ara zam vermeyerek yanıyoruz,

Sazlıdere su havzasını betonlaştırarak yanıyoruz,

Kanal İstanbul ısrarıyla yanıyoruz,

İşsizliği önleyemeyerek yanıyoruz,

Yüksek kira ve ev fiyatlarıyla yanıyoruz,

TÜİK’in enflasyon kararlarıyla yanıyoruz,

Enflasyonla yanıyoruz,

Yüksek faizle yanıyoruz,

İcra dosyalarının 25 milyona ulaşması ile yanıyoruz,

Kredi kartlarının biriken borçlarıyla yanıyoruz,

İflas eden işyerinin çoğalmasıyla yanıyoruz,

Bütçe ve dış ticaret açıklarıyla, ÖTV ve KDV zamlarıyla yanıyoruz,

Diplomalı cahil gençlik yetiştirerek yanıyoruz,

Sınav sorularının çalınması ile yanıyoruz,

Atanmayan öğretmenlerin on binleri aşmasıyla yanıyoruz,

Kadın cinayetlerinin önlenememesiyle yanıyoruz,

Sarayın Diyanet ile yarışan harcamalarıyla yanıyoruz,

Otoriter, totaliter rejim uygulamaları ile yanıyoruz,

Değerli okurlarım,

Ucube Tek Adam Rejimi bu faciaların tek nedenidir.

“Verin yetkiyi görün etkiyi” diye vatandaştan oy isteyen Recep Tayyip Erdoğan iktidarı tek sorumludur.

Orman yangıları ve sel baskınları ülkemizin önlenemeyen gerçekleri ise neden DASK kapsamına alınmıyor?

Orman yangınları ile evleri yanan vatandaşların mağduriyetlerinin yüzde yüzü devlet tarafından karşılanmalı.

İnsansız hava araçları neden orman yangını riski yüksek olan bölgelerde 24 saat denetleme için kullanılmaz?

Yapay Zeka’dan yangın söndürme hava araçlarının listesini aldım:

Yangın Söndürme Uçakları:

Marka / Model Su Kapasitesi Ülke Fiyat (USD) Canadair CL-415 6.137 litre Kanada / Fransa 37–42 milyon De Havilland DHC-515 7.000 litre Kanada 45–50 milyon Fire Boss (AT-802F) 3.104 litre ABD 3,5–4 milyon Firecatcher F-45 4.500 litre Yeni Zelanda / İngiltere 4,2 milyon BAe-146 (modifiye) 11.356 litre İngiltere 10–12 milyon McDonnell Douglas DC-10 VLAT 45.425 litre ABD 60–70 milyon Lockheed C-130 Hercules (modifiye) 15.000 litre ABD 30–35 milyon

Yangın Söndürme Helikopterleri:

Marka / Model Su Kapasitesi Ülke Fiyat (USD) Sikorsky S-61 Helitanker 4.500 litre ABD / Kanada 10–15 milyon Erickson S-64 Aircrane 9.000 litre ABD 25–30 milyon Kaman K-MAX 2.270 litre ABD 7–8 milyon Bell 412 1.500 litre Kanada / ABD 6–9 milyon Mil Mi-26 15.000 litre Rusya 18–25 milyon Kamov Ka-32 4.000 litre Rusya 10–12 milyon Airbus H215 Super Puma 4.000 litre Fransa 15–18 milyon

Gece Görüş Sistemli Hava Araçları

Marka / Model Su Kapasitesi Ülke Fiyat (USD) Sikorsky S-61 Helitanker 4.500 litre ABD / Kanada 10–15 milyon Kaman K-MAX 2.270 litre ABD 7–8 milyon Bell 412 1.500 litre Kanada / ABD 6–9 milyon

Bu hava araçları sadece yangınlarda değil şu amaçlarla da kullanmaya uygun: Tarımsal İlaçlama ve Havadan Gübreleme

Arama Kurtarma Operasyonları Askerî Lojistik ve Nakliye Doğal Afet Müdahale Operasyonları Hava Fotoğrafçılığı ve Haritalama Çevresel İzleme ve Su Kaynağı Tespiti Su Taşıma ve Dağıtım (Özellikle Kırsalda)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum;

100 Milyar dolar ile Kanal İstanbul yapmak mı önemli?

Yüksek kapasiteli, gece görüşlü hava araçları satın almak mı önemli?

Değerli okurlarım,

Bitik, çökük AKP iktidarı 22 yıldır hava araçları filosu almadı, bundan sonra da alamaz.

Türkiye’yi ucube rejimden ve AKP iktidarından kurtarıp, hesap sormak için;