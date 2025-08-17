Ormanlarımız yanıyor! İşte yangınların en büyük sebebi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ormanlarımız yanıyor! İşte yangınların en büyük sebebi

Türkiye'de birçok şehirde çıkan orman yangınları tedirginlik oluşturmakta. Yangınlarla ilgili söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürerken yeni yangınlar da çıkıyor. Bu yangınlara karşı alınabilecek önlemler sürekli açıklanırken yangınların başlangıcı ile ilgili de Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Gelen açıklamada yangınlara karşı dikkat edilecek nokta ile ilgili uyarıda bulunuldu ve yangınların yüzden 57'sinin orman dışında başladığı açıklandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de toplam 5 bin 231 yangın meydana geldiğini ve bu yangınların yüzde 57'sinin ise orman dışı alanlarda başladığını açıkladı.

Gelibolu’daki orman yangını dron ile görüntülendiGelibolu’daki orman yangını dron ile görüntülendi

Orman Genel Müdürlüğü yangınların sebeplerine ilişkin dikkat çeken paylaşımlarıyla sıklıkla vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Yaz başından bu yana yaşanan yangınların önemli bir kısmının orman dışı alandan başladığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de meydana gelen toplam 5 bin 231 yangının meydana geldiğini ve bu yangınların yüzde 57'sinin orman dışı alanlarda başladığına dikkati çekti.

Çanakkale'de orman yangını. 5 köy tahliye edildiÇanakkale'de orman yangını. 5 köy tahliye edildi

2-013.jpg

Karacabey, açıklamasında, tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğunun rüzgar ve yüksek sıcaklıkla beraber kısa sürede ormanlara sıçradığını ve toplam 64 bin 500 hektar alanının zarar gördüğünü kaydetti.

Samsun'da çalılık alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldüSamsun'da çalılık alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Orman dışı alanlarda yapılan anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş ve dikkatsizce bırakılan şişe ve camların büyük bir tehlike haline geldiğini aktaran Karacabey, bir kıvılcım ile hem ekili alanların hem de ormanların yok olabileceğinin altını çizdi.

3-012.jpg

"SICAK HAVA VE KURU OTLAR, KÜÇÜCÜK BİR KIVILCIMI BİLE BÜYÜK BİR FELAKETE DÖNÜŞTÜREBİLİYOR"

Karacabey, son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin orman yangınlarının nedenleri arasında yer aldığını belirterek, "Sıcak hava ve kuru otlar, küçücük bir kıvılcımı bile büyük bir felakete dönüştürebiliyor.

Orman yangınları sonrası flaş karar: Bakan Yumaklı açıkladıOrman yangınları sonrası flaş karar: Bakan Yumaklı açıkladı

Özellikle otoyol ve tali yolların kenarlarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, sürücülerin camdan attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Son haftalarda araçlarda meydana gelen motor aksamı kaynaklı yangınlar da rüzgârın etkisiyle hızla yayılıp ormanlık alanlara sıçrayabiliyor.

İki ildeki bazı alanlar artık ‘Orman’ sayılmayacak: Kararı Erdoğan imzaladıİki ildeki bazı alanlar artık ‘Orman’ sayılmayacak: Kararı Erdoğan imzaladı

Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda en yüksek hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

Son Haberler
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Ordu'da kadına yönelik şiddetle mücadelede hasat zamanı sessizlikle değil, bilinçle geçiyor
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Turan Yaldır: Aksaray tarımı ve ticareti Türkiye’ye örnek olacak
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu