Ormanlık alana yakın mesafede yangın çıktı



Yangın, Marmaris ilçesi Yeşilbelde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alana yakın bir mesafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşansa da yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.