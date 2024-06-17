Ormanlık alanda çıkan örtü yangını çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan ormanlık alandaki örtü yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Gölbaşı ilçesi Aktoprak köyü yol kavşağında bulunan ilçe çöplüğünde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda başlayan örtü yangınına Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Balkar Beldesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 5 saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.