Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Yangın, saat 22.00 civarında ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun gayret gösteren ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma faaliyetleri devam ediyor.