Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat süren çaba sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 civarında ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun gayret gösteren ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma faaliyetleri devam ediyor.

Son Haberler
Koyununu kurtarmak isterken 70 metreden düştü
Koyununu kurtarmak isterken 70 metreden düştü
Petshop dükkânına silahlı saldırı:1 ölü
Petshop dükkânına silahlı saldırı:1 ölü
Haşat olan arabadan 4 kişinin cesetleri güçlükle çıkartıldı
Haşat olan arabadan 4 kişinin cesetleri güçlükle çıkartıldı
Cadde ortasında 19 yaşındaki genci vurdular
Cadde ortasında 19 yaşındaki genci vurdular
Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti