Ormanlık alanda saklanan uyuşturucuları jandarma buldu

Kaynak: İHA
Ormanlık alanda saklanan uyuşturucuları jandarma buldu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda ormanlık alanda saklanmış 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (20), K.O.Y. (27), K.E. (24) ve G.M. (25) isimli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getirerek ormanlık alanda sakladıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan arazi aramasında ormanlık alana gizlenmiş halde 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla E.K., K.E. ve G.M. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. K.O.Y. isimli diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K., K.E. ve G.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Son Haberler
Paris’te Kim Kardashian davası!
Paris’te Kim Kardashian davası!
Sırada yeni Vestel’ler var
Sırada yeni Vestel’ler var
Bir ülkücü portre
Bir ülkücü portre
Dalga mı geçiyorsunuz adam mı seçiyorsunuz?
Dalga mı geçiyorsunuz adam mı seçiyorsunuz?
Kamu maliyesinde faiz sarmalı ve alarm zilleri
Kamu maliyesinde faiz sarmalı ve alarm zilleri