Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı 35 il ve tarihler

Türkiye genelinde 35 ilde ormanlık alanlara girişin yasaklandığı açıklandı.

Orman Yangınları Mücadele Komisyonları tarafından alınan karara göre, Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 6, Akdeniz'de 7, İç Anadolu'da 6, Karadeniz'de 5, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

ORMANA GİRME YASAĞI

Ormanlık alanlara giriş yasağı olan yerlerde kamping alanları haricinde kamp yapılamayacak ve çadır kurulamayacak.

Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda söz konusu tarihlere kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılamayacak.

Bu alanlara 09.00-21.00 saatlerinde giriş ve çıkış yapılabilecek ancak belirlenen saatler dışında kamp yapılamayacak ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRMEK YASAK?

Türkiye genelinde ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

- İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

- Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

- Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

- Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

- Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

- Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

- Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

- Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

- Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

- İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

- Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

- Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım

- Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim

- Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim

- Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim

Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

- Mersin: 15 Haziran - 30 Eylül

- Osmaniye: 15 Haziran - 31 Ekim

- Kahramanmaraş: 12 Haziran- 31 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

- Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül

- Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Karaman: 1 Temmuz - 30 Eylül

Karadeniz Bölgesi

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

- Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül

- Kastamonu : 15 Haziran - 15 Ekim

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Gaziantep:14 Haziran - 24 Eylül

Kilis: 14 Haziran - 1 Kasım