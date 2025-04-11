Ormanlıkta cesedi bulunmuştu: Aylar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da 36 yaşındaki Nurcan Karabulut, yaklaşık 10 ay önce ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Şüpheli olarak kayıtlara geçen ölümde, eski sevgilisi, olay yerinde buluştuğu sevgilisi ve abisi gözaltına alınmıştı. Korkunç gerçek ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde 25 Haziran 2024'te, Tem Otoyoluna geçmekte kullanılan patika yolda yürüyen vatandaşlar, yerde yatan bir kadın olduğunu görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzüstü yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden kadının çanta, cüzdan, kişisel eşyaları ile bir poşet içindeki yedek kıyafetleri hemen yakında bulundu. İlk incelemede kadının burnundan hafif şekilde kan geldiği belirlenirken olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemesinde ise Nurcan Karabulut'un tecavüze uğradığı belirlenirken, boyun kısmına bastırılarak boğulup öldürüldüğü anlaşıldı.

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptıkları soruşturmada Nurcan Karabulut'un olay yerinde buluştuğu sevgilisi M.G. (41) ve eski sevgilisi H.T. (39) ile M.G.'nin abisi R.G. (44) gözaltına alındı.

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Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olayla ilgili suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Ormanlıkta cesedi bulunmuştu: Aylar sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

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