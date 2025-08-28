Örnek esnaf: 6 yıldır devam ediyor! Parası olmayana ücretsiz

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ömer Doğan adlı esnaf 6 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz simit, meyve suyu ve su dağıtıyor. Dükkanın camekanına "Parası olmayan ücretsiz alabilir" yazıları asan esnaf Doğan, iyilikte sınır tanımıyor.

Gün içerisinde herhangi bir sınır koymadan ihtiyacı olanlara simit, su veren esnaf, bu çalışmasıyla herkesin gönlüne dokunuyor. Arkadaşlarının "Askıda simit" uygulamasını yapmasını istediği Doğan, bu teklifi de sınırlı dağıtım olacağı nedeni ile reddetti. Projesiyle takdir toplayan duyarlı esnaf taraflı tarafsız herkese ilham kaynağı oluyor.

Doğan, 17 yıldır terminalde esnaf olduğunu bu kampanyayı yaklaşık 6 yıldır başlattığını söyledi. Doğan, "O dönem şartlarında gece burada yatan insanlar gelip bize "ücretsiz simit var mı', "askıda simit var mı" diye soruyorlardı. Biz de böyle bir yazı astık, insanlar daha rahat bir şekilde gelip istifade edebilsinler diye.

İnsanlar birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalabiliyor. Parası kaybolan, ihtiyacı olan, aç olup da simit alacak parası olmayan buraya gelip simit alabiliyor. Biz kendilerine hiçbir soru sormadan simit, meyve suyu ve su ikram ediyoruz. Diyarbakır halkı olarak bundan da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

ASKIDA DEĞİL ÖZÜNDE İYİLİK

Askıda simit uygulaması yapmadığını belirten Doğan, "Arkadaşlar teklif etti. Yazı yazalım dediler kabul etmedim. Biz hayır için yapıyoruz. Mesela askıda simit yazarsak sadece vatandaşın askıda bıraktığı simit kadar dağıtım olur. Ama biz sınırsız bir şekilde simit, meyve suyu ve su veriyoruz. Otogar içerisinde ya da dışarıdan gelen 20-25 tane insanın gelmişliği var. Her birine kaç tane isterse veriyoruz. Bunun bütün finansmanını da Allah rızası için ben yapıyorum. Severek ve gururla bunu yapıyorum. Hiçbir insan Diyarbakır otogarında kesinlikle aç kalmasın. Ben buradan sesleniyorum kim olursa olsun, giyimi, kuşamı düzgün olsun isterse elinde 100 bin liralık cep telefonu da olsun yine de gelsin biz kendisine veririz. Bundan da gurur duyuyoruz. Gün içerisinde yaklaşık 30-40 arası simit veriyorum, ayrıca 30-40 tane de meyve suyu ve su veriyoruz" diye konuştu.