Örnek No:54* T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01

2023/28687 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28687 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.040.000,00 1 Taşıt 34FGJ287 Plakalı , 2016 Model , OPEL Marka , A1162385GU7X0847LVL Motor No'lu , W0LGS5G32H1009700 Şasi Nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:14

07/08/2023 (İİK m.114/4)