Örnek No:55* T.C.GEMLİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01



2022/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Hisar Mahallesinde 1287 ada,3 parsel de kayıtlı 840,29 m2 sahalı arsa niteliğindeki taşınmaz, Taşınmaz ilçe merkezinde yer almaktadır. Terminale kuş uçumu 180 mt mesafede güneydoğudadır. Parselin bulunduğu bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Toplu taşıma araçlarıyla taşınmaza ulaşım imkanı bulunmaktadır.

Adresi : Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Dal Sk. Umurbey Köşesinde Bulunur. Gemlik / BURSA

Yüzölçümü : 840,29 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında , ayrık nizam5 katlı konut alınında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.402.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tedaş Lehine 127,19 m2 daimi irtifak hakkı vardır.

Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.