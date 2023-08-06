Örnek No:55* T.C.İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 06 Ağustos 2023 / 00:01

2022/295 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/295 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, İKBALİYE Mahalle/Köy, 1448 Ada, 212 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. Birinci Kat 8 nolu dairenin; Dairenin içine girilememekle birlikte ilgili belediyesinden onaylı projesi incelenmesi sureti ile daire hakkında bilgi edinilmiştir. Buna göre daireye girişte hol, hole açılan balkonlu salon, balkonlu mutfak ile bir koridorla biri balkonlu üç yatak odası, banyo ve tuvalet mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo seramik kaplama olup, salon ve diğer odalarda ise parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları, banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire net 57m2+(5m2+4m2iki balkon), brüt 76m2 yüzölçümlüdür. Bina vasat malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup binada su, elektrik, kalorifer tesisatları vardır. Dairelerin ısınma kombi ile sağlanmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.

Adresi : İkbaliye Mah., Tur Sokağı, No:21 Kadıköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 57 m2

Arsa Payı : 18/248

İmar Durumu : Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.10.2022 tarih ve E:1476161 sayılı imar durumu yazısında; Kadıköy İlçesi, Tapu İkbaliye İdari Acıbadem Mahallesi, 140 pafta, E:1118; Y:1448 ada, 212 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 14.04.1999 T.T’li Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planı ve Plan notu tadilatları göre; maxTaks:0,25;H:4 kat, ayrık nizam yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 2.204.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:10

03/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.