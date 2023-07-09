Örnek No:55* T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 09 Temmuz 2023 / 00:01



2023/3038 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3038 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Merkez İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 2231 Ada, 1 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Hafsa Sultan Mahallesi 4804 SokakNo:6 K:1 D:7 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA

Yüzölçümü : 112 m2

Arsa Payı : 1760/109860

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:08

23/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.