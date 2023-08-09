Örnek No:55* T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2023 / 00:01



2021/4303 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/4303 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, MAYMUNSUYU Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 113 Ada, 1 Parsel, Parsel 2.842,04 m² yüzölçümlü SÜT ÜRÜNLERİ İMALATHANESİ VE MÜŞTEMİLATI vasıflı taşınmazın üzerindeki yapılardan

A- Harfi ile Tapuya tescilli tek katlı 306,09 m² B- Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 68,79 m²C- Harfi ile Tapuya tescilsiz 2 katlı46,91 m², D-Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 46,24 m²

E- Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 45,92 m²,F- Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 22,32 m² ,G- Harfi ile Tapuya tescilsiz 3 katlı98,14 m², H- Harfi ile Tapuya tescilsiz 2 katlı 121,64 m², I- Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 117,75 m², J- Harfi ile Tapuya tescilsiz tek katlı 94,18 m²taban oturumludur.

Adresi : Sazlık Mah. Sazlık Sok. No:43Toprakkale / OSMANİYE

İmar Durumu :1/1000 UİP. Ayrık nizam, 2 kat, Taks:0,30 Kaks:0,60 Ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe çekme mesafesi 3 m yapılaşma

Kıymeti : 2.912.942,16 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.