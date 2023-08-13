Örnek No:55* T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2023 / 00:01

2022/383 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/383 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, MEŞRUTİYET Mahalle/Köy, ÇUBUKAĞZI Mevkii, 0 Ada, 1462 Parsel, A1/ 1. KAT+ ÇATI KATI/ 4 numaralı bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın doğu, güney, batı yönden imar yolu ile çevrilidir. Çevresinde bahçe duvar ve çitleri çekilidir.1462 parsel üzerinde setlendirilerek düzenlenmiş alanlarda3 ana blok yapı vardır. Mahallinde yapılan kontrolde,4 nolu meskenin daire ana giriş kapısının kilitsiz-tamamen açık durumda olduğu, daire bu sebep ile girişi yapıldığı, fotoğrafla tespit edildiği gibi dairenin ikamet edilmediği,boş durumda eşyasız durumda olduğu gerekli inceleme ve ölçüm yapılması mümkün bulunmuştur.1462 parsel batı doğu yönünde yaklaşık %10-15 arazi eğimindedir. Etrafında inşaat halinde ve iskan edilen birçok site halinde dubleks meskenlerin yoğun olduğu yapılar vardır. ?A/1? Blok ana yapı sitenin batı yönünde arsanın üst kotunda bulunmaktadır.Her katta 3 mesken ( ve dubleks eklentileri ) olmak üzeretoplam 6 bağımsız bölüm vardır.4 no bağ.bölüm mesken A1 bloğun kuzey yönünde köşe başı konumdadır.Bloğun batı yönünden ortak dış merdiven evi ile 1.n. katta 4 nolu meskene ulaşıldı.Yapı betonarmekarkas yapım özelliklerinde yaklaşık 5/6 yaşındadır. Genel olarak 2. Sınıf inşaat malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir.Bina tamamı bitmiş durumda tesisatları çekili, içme suyu, doğal gaz, elektrik, kanal alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 4 no d. Dairenin: (açık olan ana kapısından giriş yapılarak):Bağımsız bölüm giriş, banyo-wc, salon, balkon, yatak odası, merdiven evi, çatı arası kattada açık salon, mutfak nişi, banyo-wc, açık teras, çatı balkonu vardır.Dairenin kaba ve ince inşaat işleri tamamlanmış durumdadır.Ancak giriş kattaki yatak odalarının iş kapı/kasalarının yerine takılmadığı görülmüştür.Çatı arasında mutfak bölümü,girişte wc,banyo+wc bölüm ,hol,çatı arası açık teras balkonları seramik kaplama,duvarları fayans, zemin katta 1 oda,salon ve çatı arası odası laminant parke kaplı,duvarları sıva üzeri plastik boyalı,mutfak dolapları takılı,banyo,wc mutfak armatürleri tesisatlarına bağlanmış,elektrik ,içme suyu,doğalgaz,kanalizasyon alt yapı tesislerine bağlanmış durumdadır.İç kapıları hazır tip pres kapı,dış doğramları ısı camlı pvc malzemelidir.Dairenin tesisatları bağlanmış iskan edilmesinde sakıncalı durumu bulunmamaktadır.Ancak çatı kat ve 1.Kat iç mekan bölümlerinde,yağmur ve rutubet etkisi ile yer yer boya kabarmaları görülmüştür.Daire uzaktan deniz görür konumdadır. Yapılan ölçümde bağımsız bölüm bürüt ve net inşaat alanları: Daire bulunduğu hali ile iç kapıların yerine montajı ve boya tadilatları yapılarak halen eşyasız/boş durumdakidairenin iskan edilmesinde sakıncalı durumu yoktur. Taşınmazın brüt inşaat alanı 99,75 m2 ve net inşaat alanı: 91,25 m2dir.

Adresi : Meşrutiyet Mah., Oğuzhan Cad. Zomzomderesi Sok., A1 Blok, Dış Kapı No:19/A 2. Kat, 4 Numaralı DaireŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.218,47 m2

Arsa Payı : 1/18

İmar Durumu : İnşaat tarzı 21/06/2002 tasdik tarihli Meşrutiyet Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında, E=0,25 yapı yoğunluğunda, H=+6,50M. İrtifada 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.556.237,01 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı İmar Kanunu 23. Md şerh tesisi ve tapu kaydındaki diğer şerhler

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 14:05

10/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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