Örnek No:55* T.C.SİLİVRİİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2023 / 00:01

2022/858 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/858 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 1711 Ada, 1 Parsel, Dosyadaki Silivri Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tapu kaydından; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Mimar Sinan Mah., 1711 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 16.812,65 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, F Blok, Zemin Kat, 4 Bağımsız Bölüm Nolu, 1/180 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana ta?ınmazın TAM hisse?sinin Muharrem YALÇIN adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait beyan, ihtiyati haciz, şerh ve ipotek bulunmaktadır

İMAR DURUMLARI:

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün dosyasındaki yazısında; istanbul ili, Silivri ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 1711 Ada, 1 Nolu Parsel 02/07/2012 tasdik

tarihli ?Silivri ilçesi Tem Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı? içerisinde, Gelişme Konut Alanlarında Orta Yoğunluklu Konut Alanı olarak Planlanmıştır.(340 ki/ha Yoğunluklu Konut Alanı) Yapılaşma şartları: Yapı Emsali: 1.10, Yapı Yüksekliği beş (5) kat, h:15.50 metredir. Yapı Düzeni: Ayrık olup, ön bahçe mesafesi: 5.00 m, arka bahçe mesafesi: h/2 m. ve yan bahçe mesafesi: 5.00 m. dir. ifraz şartları: ifraz sonucu oluşacak parsellerde, parsel büyüklüğü 1.000,00 m2 den, parsel cephesi 22 metre ve parsel derinliği 25 m.?den az olamaz. Parsel üzerinden iski Atık Su Tünel Hattı geçmekte olup ilgili kurum görüşü geçerlidir denilmektedir.

HUDUD VE SAHALARI:

Taşınmazların paftalarının zemine tatbikleri sonucunda zemine uygun oldukları saptanmıştır.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun istanbul ili, Silivri ilçesi, Mimar Sinan Mah., 1711 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı, 16.812,65 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı, F Blok, Zemin Kat, 4 Bağımsız Bölüm Nolu, 1/180 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana taşınmaz olup adres olarak Silivri TEM gişelerine giderken sola ayrılan Özgürlük Caddesi üzerinde yaklaşık 350 metre gidince sağa ayrılan yolun sonunda ki parselde bulunan Kılıç Silivri Meydan Sitesi içerisinde F Blok?ta bulunmaktadır. Dosyasında, yerinde ve Silivri

Belediye Başkanlığı arşivindeki dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Silivri Belediye Başkanlığı arşivindeki dosyasında bulunan projesinde

taşınmazın 1 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kat?tan oluştuğu, B.A.K., Plak kiriş ve tuğla dolgu olduğu, antre, mutfak, salon, 3 yatak odası, 1 banyo, 1 ebeveyn banyo ve 1 zemin terası olarak projelendirildiği ve dosyasında bulunan 21/01/2019 tarih 2019/4 ruhsat nolu Yapı Ruhsatına göre taşınmazın ortak alanlar hariç 116,56 m2 ortak alanlar dahil 156,66 m2 olduğu tespit edilmiştir. Yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere taşınmazın bulunduğu sitenin peyzajının çoğunun tamamlandığı, çocuk oyun alanının yapıldığı, büyük ve çocuk yüzme havuzu yapıldığı ve basket sahasının yapıldığı, taşınmazın içinin ise tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 116,56 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 14:30

07/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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