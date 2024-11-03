Orşe Vadisindeki şelale dondu: Kartposttallık görüntüler oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Orşe Vadisindeki şelale dondu: Kartposttallık görüntüler oluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Orşe Vadisinde yer alan şelale soğuk ve dondurucu havanın etkiyle dondu. Şelaledeki buz sartları kartposttalık görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'nın 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan Orşe Vadisi'nde yer alan şelalesi dondurucu soğukların etkisiyle oluşan buz sarkıtları görsel şölen sundu.

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-1.jpg

Cilo dağın içinde yer alan Orşe Vadisi el değmemiş yapısıyla görenleri adeta büyülüyor. Doğa sever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçenin muhteşem bölgesi olan Cilonun Orşe Vadisi ve kervan gölünü ziyaret etti.

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-2.jpg

Bölgeyi gezdiği sırada Orşe şelalesinin sonduğunu gören Güldal, bu doğa güzelliğini görmeyi herkese tavsiye ettiğini belirtti.

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-3.jpg

"MUAZZA BİR MANZARASI VAR"

Dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtların yaklaşık 4 metreyi bulduğu ifade eden Ahmet Güldal, "Bugün Orşe Vadisi'ndeki Orşe şelalesini ziyaret ettim. Şuan şelale tamamen donmuş ve buz sarkıtları oluşmuş durumda.

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-4.jpg

Nereden bakarsan 4 metreyi buluyor. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Bizde bu güzel görüntüleri bir bir kayıt altına aldık" dedi.

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-5.jpg

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-6.jpg

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-7.jpg

orse-vadisindeki-selale-dondu-kartposttallik-goruntuler-olustu-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Bartın’da binlerce balık yola savruldu
Bartın’da binlerce balık yola savruldu
Kütahya'da fuhşa darbe! Operasyonda 10 kadın kurtarıldı
Kütahya'da fuhşa darbe! Operasyonda 10 kadın kurtarıldı
Sergen Yalçın, Van Bronckhorst'a seslendi: Böyle oynayamazsın, kaldırmaz!
Sergen Yalçın, Van Bronckhorst'a seslendi: Böyle oynayamazsın, kaldırmaz!
Kestiği ağaç üzerine devrildi, hayatını kaybetti
Kestiği ağaç üzerine devrildi, hayatını kaybetti
Sipariş geç götüren kurye müşterisinin sert tepkisiyle karşılaştı
Sipariş geç götüren kurye müşterisinin sert tepkisiyle karşılaştı