Orsic Trabzonspor'a Hırvat ruhu getirecek

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımın Hırvat futbolcusu Mislav Orsic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orsic, çok güzel bir tesiste antrenman yaptıklarını belirterek, "Otel güzel, sahalar güzel, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Umarım bunu sezon hazırlığı için iyi değerlendiririz. Milli takım kampından dönen oyuncular aramıza katılmaya başladı. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Umarım birlikte güzel bir takım atmosferi yaratarak sezon hazırlıklarını güzel şekilde geçiririz." diye konuştu.

Trabzonspor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orsic, şöyle devam etti:

"İdealleri olan, her sene kupa kazanma hedefiyle sezona başlayan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'un kupalar kazanması bizim için çok iyi bir motivasyon. Umarım iyi şekilde hazırlanarak hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz kupaları kazanırız. Trabzonspor'a gelmeden büyük kulüpler hakkında bilgim vardı. İstanbul'daki kulüpler ve kulübümüz hakkında bilgim vardı. Rekabetçi bir lig olacağına inanıyorum. Umarım iyi bir takım yaratarak bu rekabette yerimizi alırız ve iyi bir sezon geçiririz."

Orsic, takımda Hırvat bir teknik ekip ve yeni katılacak Hırvat bir stoper bulunacak olmasına ilişkin ise "Dil etkisinden dolayı iyi hissediyorum. Şunu söyleyebilirim, biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.