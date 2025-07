Orson Welles’in efsanevi kızağı rekor fiyatla satıldı

Orson Welles’in 1941 yapımı kült filmi Citizen Kane’de yer alan meşhur “Rosebud” kızağı, ABD’de düzenlenen bir açık artırmada tam 14.75 milyon dolara satıldı. Bu satışla kızağın, sinema tarihindeki en pahalı ikinci film objesi olduğu açıklandı. Rekor hâlâ, 1939 yapımı Oz Büyücüsü filminde kullanılan yakut kırmızısı ayakkabılarda; o parçalar Aralık 2024’te 32.5 milyon dolara satılmıştı.

Satışı gerçekleştiren kurum olan Heritage Auctions, kızağın önceki sahibinin, Gremlins ve Explorers gibi yapımlarla tanınan Amerikalı yönetmen Joe Dante olduğunu belirtti. Dante, kızağın 1984 yılında Paramount stüdyolarında çalışırken bir ekip arkadaşı tarafından kendisine verildiğini söyledi.

“ÇÖP OLMAKTAN SON ANDA KURTULDU”

Joe Dante, kızağın kendisine verilme anını şöyle anlattı: “Eski filmlere ilgimi bilen biri, elinde ahşap bir obje ile geldi ve bana, ‘Bu eşyaları atıyorlar, istersen al,’ dedi. O an kızağın ne olduğunu tam bilmiyordu belki ama içgüdüsel olarak bana verdi.”

Orijinal çam ağacından yapılan ve üzerinde savaş dönemi hurda kampanyaları nedeniyle birkaç parçası eksik olan kızağın boyası hâlâ ilk günkü gibi duruyor. Dante, kızağı yıllarca koruduğunu ve farklı projelerinde detay objesi olarak kullandığını da belirtti. Explorers dışında, 1989 tarihli The ’Burbs, 1990 yapımı Gremlins 2: The New Batch ve Eerie, Indiana dizisinin bir bölümünde de yer aldı.

BİR DİĞERİNİ SPİELBERG ALMIŞTI

Heritage Auctions, film için üretilen kızağın kaç adet yapıldığının kesin olarak bilinmediğini ancak çok az sayıda üretildiğini vurguladı. Bu nadir objelerden biri, 1982 yılında ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından 60.500 dolara satın alınmıştı. Bir diğeri ise 1996’da 233.000 dolara başka bir koleksiyoncuya gitmişti.

Aynı açık artırmada Yıldız Savaşları filminden bir X-wing modeli, Indiana Jones’un orijinal kamçısı, Austin Powers’ın kadife takımı, Ben-Hur zırhları ve Marilyn Monroe’nun çıplak bir fotoğrafı da yer aldı. Heritage Auctions yöneticisi Joe Maddalena, etkinliği “eğlence tarihinin en büyük açık artırmalarından biri” olarak nitelendirdi ve “Bunlar yalnızca aksesuar değil, Hollywood’un mitolojik anılarını taşıyan objelerdir,” dedi.