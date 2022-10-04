Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü

(AA) - Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti.
Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.
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