Julia Kasırgası ve şiddetli yağış 28 kişinin ölümüne neden oldu

Guatemala Afet Önleme Ajansı, Alta Verapaz bölgesinde afet nedeniyle yıkılan bir evde aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Huehuetenango kentinde de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve aralarında bir askerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaklaşık 1300 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kasırganın ve yağışların etkili olduğu El Salvador'da da yetkililer olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Ülkenin Guatajiagua bölgesinde nehirlerin taştığı, bazı evlerin yağış ve fırtına nedeniyle çöktüğü bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, şiddetli yağış sonucu yaşanan kazalarda 4 kişinin öldüğü, kasırgadan korunmak için bir eve sığınan 5 askerin de yıkılan duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, bir kişinin ise üzerine ağaç düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Komşu ülke Honduras'ta da 22 yaşındaki bir kadının sele kapılarak öldüğü belirtilirken ülkenin kuzeyinde bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, gelecek günlerde Orta Amerika ve Meksika'da yağışlara bağlı toprak kaymalarının meydana gelebileceği ve bazı bölgelerde yağışların 38 santimetreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Kolombiya'da Julia Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerden binlerce kişinin olumsuz etkilendiği bildirilmişti.

La Guajira yönetim merkezine bağlı Riohacha, Uribia ve Manaure kentlerinde, tropik fırtına olarak doğan ve 1. derecede kasırgaya dönüşen Julia, hasara neden olmuştu. (AA)