Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü

Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü
Düzenleme: Kaynak: İHA

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala’da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sele ve toprak kaymalarına yol açarken, 30 kişi yaşamını yitirdi.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 1

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 2

El Salvador’da Salı günü meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 3

Ülkede 3 binden fazla kişi barınaklara yerleştirilirken, Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya, “İnsanların hayatlarını kurtarmalıyız. Eşyalar gelir ve gider. Şimdi hayatları korumaya odaklanmalıyız” diye konuştu.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 4

Guatemala’da ise yetkililer şiddetli yağışlar sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 11 bin kişinin ise tahliye edildiği ifade edildi.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 5

Yetkililer, geçici barınaklarda kalan kişi sayısının yaklaşık 380 kişi olduğunu açıklarken, 4 köprünün ise yıkıldığını aktardı.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 6

Honduras’ta ise son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, selden 3 bin 500 kişi etkilendi.

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Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü 7

Selde bin 200’den fazla kişi tahliye edilirken, yağışlar nedeniyle 200 evin hasar gördüğü bildirildi.

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