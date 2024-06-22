Orta Amerika’yı şiddetli yağış vurdu: 30 ölü

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras ve Guatemala etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
El Salvador’da Salı günü meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Ülkede 3 binden fazla kişi barınaklara yerleştirilirken, Sivil Koruma Başkanı Luis Amaya, “İnsanların hayatlarını kurtarmalıyız. Eşyalar gelir ve gider. Şimdi hayatları korumaya odaklanmalıyız” diye konuştu.
Guatemala’da ise yetkililer şiddetli yağışlar sonrası 10 kişi hayatını kaybederken, 11 bin kişinin ise tahliye edildiği ifade edildi.
Yetkililer, geçici barınaklarda kalan kişi sayısının yaklaşık 380 kişi olduğunu açıklarken, 4 köprünün ise yıkıldığını aktardı.
Honduras’ta ise son 24 saatte 1 kişi yaşamını yitirirken, selden 3 bin 500 kişi etkilendi.
Selde bin 200’den fazla kişi tahliye edilirken, yağışlar nedeniyle 200 evin hasar gördüğü bildirildi.