Orta Asya liderleri Kazakistan’da bir araya geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise onur konuğu olarak toplantıya davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen zirvede, öncelikle Orta Asya'nın beş ülkesi arasında dar kapsamlı bir toplantı yapıldı. Ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı genişletilmiş toplantıda bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Orta Asya liderleri arasındaki istişare toplantılarının bölgesel iş birliğini güçlendirdiğini ve uzun vadeli sorunların ortak çabalarla çözüme kavuşturulduğunu vurguladı. Tokayev, bölgesel istikrarın sağlanması için sınır, su temini ve göç gibi konulara sistematik çözümler getirildiğini, ayrıca karşılıklı ticaretin önündeki engellerin kaldırıldığını belirtti.

Tokayev, uluslararası ilişkiler sisteminin tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, “Bölgemizde barış ve istikrarın korunması en önemli görevimiz olmaya devam edecek” dedi. Ayrıca, Orta Asya'nın transit ve ulaşım potansiyelinin artırılmasının önemine vurgu yaptı ve Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru, Kuzey-Güney Koridoru ve Kuşak ve Yol Girişimi gibi projelere değindi. Kazakistan'ın eğitim, kültür ve insan sermayesinin geliştirilmesine yönelik beş taraflı iş birliğinin önemine de dikkat çekti.

Toplantı sonunda, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan liderleri, bölgesel iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Orta Asya-2040 Konsepti” belgesini imzaladı. Ayrıca, 2025-2027 dönemi için bir yol haritası ve endüstriyel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı kabul edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, toplantı sonrası “Orta Asya Devlet Başkanları Onur Nişanı” ile ödüllendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toplantıya onur konuğu olarak katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Ayrıca, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ’ın yeniden kurulmasında Orta Asya ülkelerinin desteklerinin kardeşlik ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Aliyev, Orta Koridor’un önemine de dikkat çekti. Azerbaycan’ın ulaştırma ve transit alanlarında iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirten Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesinin artırılması ve Alat Uluslararası Ticaret Limanı’nın genişletilmesi gibi projelere vurgu yaptı. Ayrıca, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Orta Asya ülkeleriyle iklim değişikliği konusunda ortak girişimleri desteklemeye hazır olduklarını belirtti.