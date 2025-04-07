Orta Asya Türk Cumhuriyetleri KKTC’yi sattı! AB’nin 12 milyar eurosu akıllarını başlarından aldı

Araştırmacı gazeteci Ardan Zentürk ve KKTC’li yazar Sabahattin İsmail Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik ilgisinin ardında Avrupa Birliği’nin 12 milyar euroluk yatırım paketinin olduğunu açıkladı.

Bütün dengelerini esas olarak Rusya-Çin ittifakının hattına yerleştirmiş olan Orta Asya'daki Türk devletlerinin Avrupa Birliği ile özel bir çalışma içinde olduklarının bilindiğini kaydeden Ardan Zentürk konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Özbekistan Aralık ayında Roma büyükelçisini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nezdinde agredite etmişti. Mart ayında onu Kazakistan Büyükelçisi’nin Rum Yönetimi liderine itimat mektubunu vermesi izledi. Son olarak Türkmenistan da aynı kervana katıldı. Türkiye'nin ricasına rağmen Kazakistan geçen yıl kendi topraklarında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni davet etmemişti.

KKTC basınının kıdemli ismi Sabahattin İsmail, Özbekistan’da tanık olduğu gelişmeleri yazmış.

Semerkant sokaklarının Avrupa Birliği Orta Asya Zirvesi dolayısıyla Türk devletleri ve Avrupa Birliği bayraklarıyla donatılmış olduğunu belirten Sabahattin İsmail’in yazısından aktarıyorum, diyor ki;

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonia Kosto Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömertay, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadık Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov katılmış. Ursula von der Leyen demiş ki;

"BÖLGE İÇİN 12 MİLYAR EUROLUK BİR YATIRIM PAKETİ AÇIKLIYORUM"

Stratejik konumunuz küresel ticaret yollarını ve yatırım akışlarını açabilir ve bu yeni yatırımlar egemenliğinizi arttıracaktır. Ekonomilerinizi güçlendirecektir. En önemlisi yeni dostluklar kuracaksınız. Ortaklığımız enerji turizm ticaret ve ulaşım gibi sektörlerde yeni fırsatlara yol açacaktır. Bu amaçla bölge için 12 milyar euroluk bir yatırım paketi açıklıyorum. Bu Avrupa Birliği ve üye devletlerimizden gelen yatırımları bir araya getirecek. Biz buna Avrupa Takımı Yaklaşımı diyoruz. Bu ve Orta Asya'ya yeni bir proje hattı başlatacağız ve gerçekten kadim dostluğumuzda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.”

Sabahattin İsmail, Avrupa Birliği’nin açıkladığı 12 milyar euroluk yatırım paketinin ayrıntılarını ve nerelere harcanacağını da şöyle anlattı:

Yatırımın 2,5 milyarı Orta Asya maden ve mineralleri,

3 milyarı madenleri Avrupa'ya taşıyacak ve Çin ile karayolunu ulaşıma sağlayacak Transazar ulaşım koridoru ve orta koridorun geliştirilmesi,

6.4 4 milyarlık kısmı su enerji iklim değişikliği anlaşmasının uygulanması Aral Denizi bölgesindeki durumuniyileştirilmesi, çevresel projeler,

100 milyon euroluk kısmı ise Avrupa Birliği ile internet üzerinden ilişkileri geliştirecek dijital bağlantılı alanlardaki projelerin finansmanı için kullanılacak.

Bu projelerden bazılarına şimdiden Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası finansman sağlamış durumda. Yani Avrupa Birliği kendi ifadeleriyle bu parayla temiz enerji ve nadir toprak elementlerine erişimi 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü karbonsuzlaşmayı sağlamayı ve stratejik sektörlerde kendisini arttırmayı hedefliyor.

Bölgenin sınırsız doğalgaz ve petrol rezervlerine dikkat çeken Ardan Zentürk değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Bölge, dünyadaki manganez cevherinin %38'ine, kromun %30'una, kurşunun %20'sine, çinkonun %13'üne, titanyumun %9'una sahip. Elalem'in oğlu bizim kardeşlerimize 12 milyar euroyu durup dururken vermiyor. Sabahattin İsmail özetle diyor ki;

12 milyar dolar ve Avrupa Birliği ile daha geniş işbirliği için KKTC'yi sattılar. Para ve kısa vadeli ekonomik siyasi çıkarlar, tarihi duygusal kardeşliğe ağır bastı. Türkiye’nin ve Türk dünyasının savunmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başladığını görmezden geldiler. Bu zirvenin yapılması ve ilk etapta 12 milyar euro yatırımın gelmesi için Yunanistan ve Rum yönetiminin dayattığı şartları kabul ettiler. Rum Yunan ikilisi, Avrupa Birliği içinde veto hakkına sahip olmanın verdiği avantajı kullanarak, “Avrupa Birliği'nden para isterseniz sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın tek meşru devleti olduğunu, toprak bütünlüğünü tanıyacaksınız, büyükelçi atayacaksınız, Türkiye'nin işgalci olduğunu kabul edeceksiniz, KKTC'yi tanımayacaksınız, Türk Devletleri Teşkilatına tam üye yapmayacaksınız” dayatmalarına boyun eğdiler.”

Sabahattin İsmail’in değerlendirmelerine katıldığını belirten Ardan Zentürk konuyla ilgili tespitlerini şöyle noktaladı: “Anladığım kadarıyla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeşlerimiz nezdindeki kredisi 12 milyar dolardan daha düşük. 12 milyara gitmişiz, gördüğüm o. Sabahattin'e katılıyorum. Böylece Türk devletlerinin neden Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Rum Yönetimi ile diplomatik ilişki kurmak için birdenbire sıraya girdiklerini de anlamış olduk."