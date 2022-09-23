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Orta Asya ülkelerinden vatandaşlarına flaş uyarı: Rusya safında savaşa katılmayın

Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan devletleri, vatandaşlarına uyarı yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına katılmamalarını istedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 02:21
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Orta Asya ülkelerinden vatandaşlarına flaş uyarı: Rusya safında savaşa katılmayın

Orta Asya ülkelerinden vatandaşlarına flaş uyarı: Rusya safında savaşa katılmayın
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Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan, vatandaşlarını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşına katılmamaları konusunda uyardı.

Qırım Haber Ajansı'nın haberine göre; Moskova'daki Kırgız Büyükelçiliği, başka bir ülkenin topraklarındaki çatışmalara katılan Kırgız vatandaşlarının 5 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine yönelik bir açıklama yaptı. Büyükelçilik, Rusya'da yaşayan Kırgızların savaşa katılmaya zorlanmaları halinde elçiliğe başvurulmasını istedi.

Özbekistan ve Kazakistan Moskova Büyükelçilikleri de vatandaşlarını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına katılmamaya çağırdı.

Geçtiğimiz gün seferberlik yasasını değiştiren Rusya Devlet Duması, Rus ordusuyla sözleşmeli askerlik anlaşması imzalayan yabancıların basit bir prosedürle Rus vatandaşlığına geçmelerini sağlayan bir yasal değişiklik yapmıştı.

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