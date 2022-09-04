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Kırgızistan'daki Özgön Kulesi, güçlü Karahanlı Hanedanı'nın saltanatını simgeliyor

Orta Asya'da yaklaşık 1100 yıl önce İslamiyet'i kabul eden Karahanlılar döneminden kalma Özgön Kulesi, döneminin güçlü hanedanının saltanatını yansıtıyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:45
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Orta Asya'da yaklaşık 1100 yıl önce İslamiyet'i kabul eden Karahanlılar döneminden kalma Özgön Kulesi, döneminin güçlü hanedanının saltanatını yansıtıyor

Kırgızistan'daki Özgön Kulesi, güçlü Karahanlı Hanedanı'nın saltanatını simgeliyor
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Bulunduğu şehrin ismi ile anılan kulenin Orta Asya'da ve Doğu Türkistan topraklarında 840 ile 1212 yılları arasında hüküm sürmüş Karahanlı Hanlığı tarafından minare olarak yapıldığı belirtiliyor.

Özgön Kulesi, Fergana Vadisi'nin doğusunda Kara-Darya Nehri kıyısında Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesine bağlı Özgön şehir merkezindeki Tarihi-Kültürel ve Mimari-Arkeolojik Komplekste yer alıyor.

Bölgenin en yüksek yapısı unvanını korumaya devam eden ve şehrin en önemli sembollerinden olan kule, tarihi ve mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerce sıkça ziyaret ediliyor.

Özgön Kulesi, aynı yüzyılda inşa edilen, süslemeleri ve işçilik bakımından farklı olduğu görülen Kırgızistan'ın kuzeyindeki Burana Kulesi'ni andırıyor.

Kule, Kırgızistan'ın 50 Kırgız somluk banknotunda yer alıyor.

KULENİN ÜST KISMINA 100 YIL ÖNCE FENER İNŞA EDİLDİ

Tarihçi ve arkeologların araştırmalarına göre, Özgön minaresinin temeli 11. yüzyılın ortalarında, Karahanlılar döneminin başlangıcında atıldı.

Doğu ve batı tarafında 2 pencere ve içindeki 53 basamaklı dar döner merdivenden oluşan silindirik gövdeli kırmızı tuğla yapımı minare, tuğla örgülü çiçek ve kilim desenleri ile süslendi.

İlk inşa edildiğinde yüksekliği 44-47 metre olan minarenin yüksekliği, sonraki yüzyıllarda meydana gelen afetlerde hasar görmesi sonucu 27,5 metreye indi.

Afetlerde zarar gören minarenin üst kısmına, 1922-1923'te çeşitli doğa olaylarından korumak için mimarisine uygun olarak fener inşa edildi.

Böylece her yöne bakan pencereleri olan minarenin tepesi, Özgön şehrini keşfetmek için mükemmel bir seyir platformu haline getirildi.

KOMPLEKSİN UNESCO'NUN DÜNYA SOMUT KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Kırgızistan'da, Özgön kulesinin yer aldığı kompleksin 2025 yılına kadar UNESCO'nun Dünya Somut Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, Tarihi-Kültürel ve Mimari-Arkeolojik Kompleksinde iki yıldır yaz sonunda "Özgön Minare" etno-folklor festivali düzenleniyor.

(Kaynak: AA)

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