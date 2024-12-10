Orta Asya'nın en değerli futbolcusu değişti

Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen 20 yaşındaki Abdukodir Husonov, gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Transfermarkt'ın verilerine göre futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euroya yükseldi. Bu artış, Husonov’u sadece Orta Asya'nın en pahalı futbolcusu değil, aynı zamanda BDT ülkelerinin en değerli oyuncularından biri yaptı.

Husonov, değerini artırarak hem kendi vatandaşı olan oyuncuları geride bıraktı hem de yeni bir rekor kırdı. Özellikle CSKA Moskova'da oynayan Abbos Fayzullayev'in 6 milyon euroluk ve Roma'nın forveti Eldor Shomurodov'un 5 milyon euroluk değerlerini geçti.

BDT’NİN ZİRVESİ RUS OYUNCULARDA

BDT ülkeleri genelinde en pahalı futbolcu, Fransa'nın Monaco takımında oynayan Rus orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin. 30 milyon euroluk değeriyle zirvede yer alan Golovin’i, 20 milyon euro değerle PSG'nin kalecisi Matvey Safonov ve Krasnodar’ın yıldızı Eduard Spertsyan takip ediyor. Husonov, bu oyuncuların hemen ardından genel sıralamada yedinci sırada yer alıyor.

BAŞARI HİKAYESİ: BUNYODKOR’DAN LENS’E

Husonov'un futbol kariyeri, Özbekistan’ın önde gelen kulüplerinden Bunyodkor’da başladı. 2022 yılında Belarus’un Energetik-BGU takımına transfer olan genç yetenek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2024 yazında Lens ile anlaşan Husonov, Ligue 1’de düzenli forma şansı buldu ve takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Şimdiye dek Özbekistan milli takımıyla 18 maça çıkan Husonov, sadece kulüp bazında değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu gelişme, Orta Asya futbolunun uluslararası sahadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor.