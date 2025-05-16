Orta Çağ’dan kalma yol turizmi canlandıracak

Düzenleme: Kaynak: İHA

Artvin’de Orta Çağ’dan kalma tarihi ticaret yolu drone ile görüntülendi. Kazma ve kürekle yapılan yol, Karadeniz ile Kafkasya’yı bağlayan ana rotalardan biri olarak biliniyor.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde dağların sarp yamaçlarına kazılmış Orta Çağ'dan kalma tarihi ticaret yolu drone ile görüntülendi. İnce, dar ve uçurum kenarından geçen yolun, yüzyıllar önce katırlarla yapılan ticaretin ana güzergâhlarından biri olduğu düşünülüyor.

Kazma ve kürekle yapıldığı belirlenen tarihi yol, yüzyıllar boyunca kervanların ve yolcuların kullandığı güzergâhlardan biri olarak biliniyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, yol üzerinde bulunan han, karakol, şapel ve çeşitli taş yapılar da net şekilde görüldü.

Tarihi yolun Karadeniz ile Kafkasya arasında ticaretin sağlandığı önemli güzergâhlardan biri olduğu tahmin ediliyor. Bölge halkı, yolun gün yüzüne çıkarılmasıyla hem kültürel mirasa sahip çıkılacağını hem de turizm açısından katkı sağlanacağını belirtti. Bölge sakinleri, bu dar ve tehlikeli patikalardan geçmişte katır kervanlarının geçtiğini, yük taşıyan hayvanlarla yapılan seferlerin günler sürdüğünü anlatıyor. Yolun bazı bölümlerinde tek bir kişinin ancak yürüyebileceği kadar dar alanlar bulunuyor.


Tarih ve doğanın iç içe geçtiği bu görkemli yol, drone ile havadan görüntülenirken sunduğu manzara ile izleyenleri adeta geçmişe götürüyor. Sarp dağların eteğinde süzülen kamera, yüzyıllık sessizliğe tanıklık ederken ortaya çıkan görüntüler izleyenleri büyülüyor.

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