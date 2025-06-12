Orta Doğu diken üstünde! ABD kırmızı alarm verdi

Gerilimin had safhada olduğu Ortadoğu'da, İran ve ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Tahran ile Washington arasındaki tansiyon yükselirken, İran'dan gelen “Çatışma çıkarsa Amerikan üslerini hedef alırız” tehdidinin ardından, ABD yönetimi Bağdat’taki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Beyaz Saray kararı doğrularken, ABD ordusunun da tahliye süreci için hazır beklediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

"ZAFER ÜSTÜNE ZAFER KAZANACAĞIZ"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini belirtti. "İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum" ifadelerini kullanan Trump, orduya seslenerek "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız" mesajını verdi.

"HER AN HAZIR OLMAK İÇİN..."

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti.

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının "gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini" ve CENTCOM'un "her an hazır olmak için" Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti

İRAN'DAN ABD'YE "VURURUZ" TEHDİDİ

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır" demişti.

"İSRAİL İRAN'I HEDEF ALACAK" İDDİASI

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti.

NBC News'un haberinde, İsrail'in, İran'a saldırı planına ilişkin konuşan yetkililerin iddialarına yer verildi. Söz konusu iddialarda ise, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri harekat düzenlemeyi planladığı ifadeleri yer aldı.

Söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde de, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan yetkililer, hazırlanan saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin olası bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

ABD'li kıdemli bir donanma yetkilisi, ABD'nin birkaç haftadır Umman Denizi'nde tuttuğu "Carl Vinson" adlı uçak gemisinin konumunu değiştirmeye yönelik planları olmadığını söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ PERSONEL KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.