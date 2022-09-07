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Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:54
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.” Denildi.

ARANAN NİTELİKLER

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri"nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:Zwww.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

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