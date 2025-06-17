Orta Doğu’da 5 gündür füze yağıyor: Siren sesleri hiç susmadı

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar 5 gündür devam ediyor. İsrail’in başlattığı saldırı sonrası iki ülke birbirlerine adeta füze yağdırdı. 5 gündür devam eden karşılıklı saldırılarda iki ülkede de sivil can kayıpları yaşanırken İran’ın bazı üst düzey askeri yetkilileri öldürüldü.

Son olarak sabah saatlerinde İran’ın Tebriz kentinde patlama sesleri duyulurken, gece saatlerinde İran İsrail’e yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar nedeniyle İsrail’in pek çok bölgesinde siren sesleri susmadı.

ABD’DEN YENİ HAMLE

Orta Doğu’da savaş çanlarının çalmasına neden olan çatışmalar devam ederken ABD’den yeni hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu’ya ek birlikler konuşlandırması talimatı verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Tahran’daki herkesin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. G7 Zirvesi’nden erken ayrılan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli” dedi.

Öte yandan ABD'nin Kudüs ve Tel Aviv Büyükelçiliği, kapalı kalacağını ve tüm çalışanlarına ikinci bir duyuruya kadar ikametgâhlarında ve yakınlarında sığınmaları talimatı verdiğini bildirdi.

Son gelen bilgilere göre İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeydoğusundaki üç noktayı hedef aldı.

İsrail ordusu ise ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNA SALDIRIDA 2 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda iki medya çalışanı hayatını kaybetti.

Resmi IRNA haber ajansı, hayatını kaybeden medya çalışanlarının Nima Rajabpur ve Masoumeh Azimi olduğunu açıkladı. Rajabpour'un haber editörü, Azimi'nin ise IRIB yayın kuruluşunun sekreteryasında çalışan bir çalışan olduğu belirtildi.