Orta Doğu’da füzeler yağarken Netanyahu’nun derdi oğlunun düğünü

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın saldırıları sırasında hasar gören Beerşeba'daki Soroka hastanesi önünde açıklama yaptı. Hastanede incelemeler yaptıktan sonra gazetecilere konuşan Netanyahu’dan tepki çeken sözler geldi. Savaşta herkesin kişisel bedeller ödediğini belirterek çatışmalar nedeniyle oğlunun düğününün iptal edildiğini söyledi.

İran Dini Lideri Hamaney’e yönelik bir suikast ihtimalinin masada olduğunu belirten Netanyahu, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini söyledi. Netanyahuı, “İran rejimi ve nükleer tehdit ortadan kaldırılacak” dedi.

ABD’nin İran’a karşı çatışmalara katılmasında kararın Trump’a ait olduğunu belirten Netanyahu, "O Amerika için iyi olanı yapacak, ben de İsrail için iyi olanı yapacağım. O, oyunu biliyor” şeklinde konuştu.

Netanyahu İsrail’in tüm operasyonu tek başına yapabilecek güçte olduğunu belirterek “Bunun sonunda İsrail’e yönelik nükleer bir tehdit olmayacak” ifadelerini kullandı.