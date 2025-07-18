Orta Doğu’da gerginliği artıracak hamle: İsrail’in de harekete geçmesi bekleniyor

Suriye’de Dürzi ve Bedeviler arasındaki çatışmalarla birlikte Orta Doğu’da gerginlik yeniden tırmandı. Geçtiğimiz günlerde sağlanan ateşkese rağmen bölgede tansiyon bir türlü düşmedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye güvenlik güçlerinin Dürzi ve Bedevi aşiretleri arasındaki çatışmaları bastırmak için Süveyda'ya yeniden konuşlanmaya hazırlandığını söyledi.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan News'e göre; İsrail daha önce Suriye hükûmetini güneyden çekilmesi konusunda uyarmış ve güçleri cuma günü Suriye'nin Palmira-Humus karayolunda bir saldırı gerçekleştirerek ülkenin güneyindeki Süveyda'ya doğru ilerlediği bildirilen bir Bedevi savaşçı konvoyunu hedef almıştı. Suriye’ye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmesi bekleniyor.

BEDEVİLER YENİDEN SALDIRIYA GEÇTİ

Suriye'deki Bedevi aşiretler, Suriye hükûmet güçlerinin güneybatıdaki Süveyda vilayetinden çekilmesine rağmen perşembe günü geç saatlerde Dürzilere karşı yeni bir saldırı başlattıklarını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Bedevi askeri komutan, ateşkesin sadece hükûmet güçleri için geçerli olduğunu, kendileri için geçerli olmadığını belirterek, savaşçıların Dürzi silahlı grupların son günlerde alıkoyduğu Bedevileri serbest bırakmaya çalıştığını söyledi.

Suriye yönetimi, Bedevi ve Dürzi savaşçılar arasında ateşkes sağlama girişimleri sırasında İsrail'in saldırılarını egemenliğinin ihlali olarak kınamıştı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, İsrail ordusunun Şam'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada hükûmet güçlerinin Süveyda'dan çekilerek güvenliği Dürzi grupların ileri gelenlerine devrettiklerini açıklamıştı.